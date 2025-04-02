Москва, 2 апреля, 2025, 18:25 — ИА Регнум. В московском метро женщина во время ссоры толкнула мужчину на поезд. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Кадр из видео

Вечером 1 апреля на станции метро «Арбатская» произошел конфликт между двумя знакомыми, в результате чего женщина толкнула оппонента на прибывающий состав. Из-за удара мужчина получил серьезные телесные повреждения.

«Пострадавший, 45-летний житель столицы, нарядом скорой медицинской помощи был доставлен в медицинское учреждение. Ему диагностирован перелом бедренной кости», — говорится в заявлении пресс-службы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957237" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Женщина во время ссоры толкнула мужчину на прибывающий поезд на станции метро «Арбатская» в Москве

Женщину задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта мужчина погиб, упав на пути станции метро «Белорусская» в Москве. Также в оперативных службах добавили, что второй жертвой стал подросток, который отвлекся на телефон и слишком близко подошел к краю платформы, не заметив приближающийся состав.

В конце февраля 11-летний мальчик зацепился за шнурок и упал с платформы под прибывающий поезд. Машинист электропоезда успел экстренно затормозить, в результате чего мальчик, хоть и оказался под вагоном, но чудом не пострадал.