Брюссель, 2 апреля, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Государства — члены НАТО за три месяца 2025 года потратили на военную помощь Украине уже порядка 20 млрд евро. Об этом 2 апреля заявил генсек альянса Марк Рютте.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«За первые три месяца этого года союзники предоставили Украине военную поддержку более чем на 20 млрд евро», — процитировало агентство Reuters его выступление в преддверии заседания министров иностранных дел стран НАТО.

Рютте подчеркнул, что Североатлантический альянс приветствует усилия США по урегулированию украинского конфликта. Но при этом добавил, что организация продолжит оказывать поддержку киевскому режиму.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Рютте заявил, что НАТО необходимо увеличивать, а не сокращать военную помощь Киеву. По его словам, это необходимо для того, чтобы изменить траекторию украинского конфликта, которая сейчас складывается «неправильно». Также генсек отметил, что проигрыш Украины в конфликте с Россией будет стоить НАТО триллионы долларов. Альянсу очень дорого обойдётся восстановление сдерживающих сил Запада, пояснил он.

В начале марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что повышение уровня европейского финансирования киевского режима нужно не для мирного плана, а для продолжения боевых действий. Представитель Кремля уточнил, что кто-то должен заставить главу киевского режима Владимира Зеленского поменять позицию и захотеть мира.