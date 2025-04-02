Архангельск, 2 апреля, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Мотострелок из Архангельска во время разведки на луганском направлении спас котенка и оставил его себе. Об этом 2 апреля сообщило региональное отделение Народного фронта.

Кадр из видео

Отмечается, что солдат с позывным Север обнаружил животное во время разведки, услышав мяуканье, доносившееся из воронки от взрыва.

«Рискуя жизнью под натиском дронов, боец с позывным Север, не раздумывая, бросился на помощь и вытащил которебенка из страшной ловушки. Посадил дрожащий комок за пазуху и помчался в свое подразделение», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957235" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Военный из Архангельска с позывным Север спас котенка во время разведки на луганском направлении и забрал его себе

Север назвал своего нового питомца Гадей. В региональном отделении Народного фронта также заявили, что в апреле доставят солдату продукты и кошачий корм.

Как передавало ИА Регнум, в феврале российские солдаты спасли и вылечили собаку по кличке Багира в зоне проведения спецоперации. Уточнялось, что операторы дронов ВС РФ заметили паникующее животное и решили помочь. После спасения собака осталась с бойцами и начала помогать им на передовой.

В январе также появилось видео, на котором донецкий кот сбил лапой украинский FPV-беспилотник. После этого животное подбежало к дрону и принялось его обнюхивать.