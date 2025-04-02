Ростов-на-Дону, 2 апреля, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал норвежского футболиста Матиаса Норманна виновным в необоснованном расторжении контракта с российским клубом «Ростов» и обязал его выплатить компенсацию. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба команды.

Норманн подавал в CAS апелляцию, пытаясь оспорить решение Международной федерации футбола (ФИФА) о компенсации. 31 марта суд рассмотрел жалобу и постановил, что спортсмен обязан выплатить всю ранее назначенную сумму.

«Тем самым, в пользу российского клуба вынесено объективное и обоснованное решение, препятствующее футболистам досрочно расторгать контракты в одностороннем порядке», — прокомментировали в «Ростове» решение CAS.

Норманн стал игроком «Ростова» в 2019 году. Летом 2022 года он на правах аренды перешел в московское «Динамо». В августе 2023-го футболист уведомил ростовский клуб, что расторгает контракт, объяснив этот шаг тем, что в здание «Москва-Сити» врезались украинские беспилотники.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года Норманн подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Раед». «Ростов» при этом обратился в ФИФА с жалобой на сбежавшего футболиста. В ноябре 2023 года федерация признала норвежца виновным в безосновательном расторжении контракта и обязала его вместе «Аль-Раедом» выплатить компенсацию.