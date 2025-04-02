Вашингтон, 2 апреля, 2025, 17:51 — ИА Регнум. Минфин США внес в санкционный список троих граждан России и три российские компании. Об этом стало известно 2 апреля из обновленного перечня, опубликованного ведомством.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, в санкционный список попал один сухогруз, зарегистрированный в России.

Ранее в этот же день группа из 50 американских сенаторов заявила о готовности ужесточить санкции против России, если Москва откажется от участия в мирном урегулировании украинского конфликта. Проект закона о санкциях подразумевает введение пошлин в 500% для стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

До этого, 30 марта, президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести вторичные пошлины на российскую нефть, если сочтет Россию виновной в срыве сделки по урегулированию украинского кризиса. По его словам, пошлины на нефть в этом случае составят от 25 до 50%.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта отметил, что Запад ввел против страны уже 28 595 санкций. Глава государства при этом призвал не рассчитывать, что будет ослабление экономического давления. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад рассчитывал на ослабление России из-за санкций, однако они принесли обратный результат. Глава государства также отмечал, что вопреки санкционным мерам недружественных стран экономика РФ демонстрирует рост.

1 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя угрозы Трампа ввести новые пошлины на российскую нефть, если Москва не согласится на переговоры, заявил, что Россия продолжает контакты с США по вопросу об урегулировании конфликта на Украине, и это очень сложный вопрос.