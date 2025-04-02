Москва, 2 апреля, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Задержанные в середине марта за поджог вышек сотовой связи в Санкт-Петербурге Рамазон Хусан угли Арислонов и Жавод Жаббор угли Жабборов 2 апреля внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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Уточняется, что Арислонов — уроженец Самаркандской области Узбекистана 2003 года рождения, Жабборов — уроженец Самарканда 2004 года рождения.

Молодые люди пытались уничтожить оборудование операторов сотовой связи. Арислонов поджег шкаф с оборудованием 13 марта в поселке Парголово. С места преступления он скрылся, а через три дня, 16 марта, вместе с Жабборовым на Суздальском шоссе в Санкт-Петербурге поджег кабели, идущие от шкафов с оборудованием к антеннам двух сотовых операторов сотовой связи на телекоммуникационной вышке.

22 марта появилась информация о задержании поджигателей.

Как сообщало ИА Регнум, другой случай с поджогом оборудования произошел в Санкт-Петербурге в конце марта. На пятом пикете седьмого километра железнодорожной станции Удельная в Выборгском районе в ночь на 25 марта неизвестные пытались поджечь оборудование железнодорожной автоматики. Сообщение о пожаре поступило в 01:18 мск. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. У одного релейного шкафа оказалась погнута дверца. Были обнаружены следы поджога. Внутренности батарейного шкафа не пострадали. Молодых людей, пытавшихся вывести оборудование из строя, зафиксировали камеры видеонаблюдения. Правоохранители задержали их. По решению суда поджигателей заключили под стражу.