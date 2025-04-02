Варшава, 2 апреля, 2025, 17:55 — ИА Регнум. Польские власти не станут отправлять свои войска в качестве миротворцев на территорию Украины из-за того, что этим якобы может воспользоваться Россия. Об этом 2 апреля заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Dominika Zarzycka/Global Look Press

«Российская пропаганда сейчас нас обвиняет в том, что мы хотим зайти на Украину и вместе с ними поделить [украинские территории]. <…> Мы не хотим дать российской пропаганде этого аргумента», — заявил Сикорский в эфире радио RMF FM.

По словам главы МИД республики, позиция Варшавы по этому вопросу не изменится и после выборов президента Польши, которые состоятся в текущем году.

Как сообщало ИА Регнум, бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен 31 марта заявил, что идея Европы об отправке своих войск на территорию Украины выглядит простой только на бумаге. По словам эксперта, у государств Европы нет достаточного количества сил для развертывания и вооружений, а также им придется ждать ответных ударов армии России, которые могут быть нанесены по районам сосредоточения и складам снабжения в Польше и Румынии.

Президент Франции Эммануэль Макрон 16 марта сообщил, что лидеры стран Евросоюза якобы могут отправить свой военный контингент на Украину. Он добавил, что такие «миротворческие» силы планируется разместить в нескольких ключевых городах: Киеве, Львове и Одессе.

Газета The Washington Post 30 марта написала, что в Европе начали склоняться к отправке на Украину воздушных и морских сил, а не сухопутных войск. По словам автора статьи, для этого лидеры стран ЕС хотят направить на Украину группу военных экспертов для оценки необходимого количества контингента для «обеспечения безопасности».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 марта заявила, что российская сторона категорически против размещения военного контингента Запада на Украине. Дипломат подчеркнула, что это чревато прямым столкновением России с НАТО.