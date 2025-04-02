Токио, 2 апреля, 2025, 17:50 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано 2 апреля у южных берегов Японии, очаг залегает на глубине 14 км. Это следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (ЕССЦ).

Sanjo Прибрежная линия у города Ничинан

Подземные толчки начались приблизительно в 17:03 мск. Эпицентр зафиксирован в 54 км к юго-востоку от Ничинана.

Ранее издание Kyodo News со ссылкой на прогноз сейсмологов в докладе правительству сообщало о мощном землетрясении магнитудой до 9, которое с вероятностью в 80% может произойти в ближайшее время у берегов Японии.

По словам специалистов, оно приведет к гибели 298 тыс. человек и сокращению ВВП страны вдвое.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа в Хабаровском крае зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1, эпицентр находился на глубине 10 км. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

28 марта в Мьянме произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,7–7,9, по разным оценкам. Очаг залегал вблизи Мандалая. Пострадали несколько городов. В результате стихийного бедствия в Мьянме погибли 2886 человек, 4639 человек пострадали, еще 373 числятся пропавшими без вести.

Специалисты МЧС работают в Мьянме с 29 марта.