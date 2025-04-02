Краснодар, 2 апреля, 2025, 17:31 — ИА Регнум. Арбитражный суд Краснодарского края привлек к гражданскому спору в качестве третьих лиц Ространснадзор, Генпрокуратуру РФ и Международный фонд для компенсации ущерба от разлива мазута в Керченском проливе. Об этом стало известно 2 апреля по итогам судебного заседания.

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Отмечается, что ходатайство подало ФГБУ «Морспасслужба» в рамках разрешения вопроса о создании фондов ограничения ответственности судовладельцев за ущерб, вызванный крушением танкеров в декабре.

«Ходатайство истца удовлетворить, привлечь в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, федеральную службу по надзору в сфере транспорта, Международный фонд для компенсации ущерба от загрязнения нефтью, Генеральную прокуратуру РФ», — передает слова судьи ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе перевозившие нефтепродукты танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение из-за шторма. В результате инцидента часть мазута попала в море. Хотя почти все члены экипажей успели эвакуироваться, один человек погиб.

Для ликвидации последствий разлива МЧС привлекло свыше 32,5 тыс. волонтеров, а Российский Красный Крест передал более 7,5 тыс. единиц индивидуальных средств защиты участвующим в очистке территорий от загрязнения добровольцам. Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за вклад в ликвидацию последствий аварии и посоветовал должностным лицам проявлять такую же ответственность в разрешении этой ситуации.

21 марта глава Минтранса Роман Старовойт заявил, что три части танкеров, затонувших в Керченском проливе, могут поднять в 2026 году. Отмечается, что перед этим до наступления осенних штормов в 2025 году локализуют затонувшие части коффердамами (специальное сооружение для откачки мазута), чтобы исключить возможность выхода в открытое море остатков нефтепродуктов.