Москва, 2 апреля, 2025, 17:32 — ИА Регнум. В Москве началась масштабная промывка объектов уличной системы освещения. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, специалисты Комплекса городского хозяйства приведут в порядок около 640 тыс. элементов наружного освещения.

ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Жданов

«В рамках месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, проведем мероприятия по промывке и покраске около 640 тыс. элементов наружного освещения — светильников, кронштейнов, цоколей и опор, установок архитектурно-художественной подсветки», — отметил Пётр Бирюков. По его словам, в работах будут задействованы автовышки, поливомоечная техника, бригады ручной уборки.

Заместитель мэра напомнил, что специалисты Объединенной энергетической компании уже перевели уличное освещение и подсветку на летний режим работы. Всего промоют 175 тыс. опор наружного освещения, 247 тыс. светильников, 59 тыс. цоколей и 155 тыс. кронштейнов. Обновят лакокрасочное покрытие 43 тыс. цоколей, 23 тыс. кронштейнов и 25 тыс. опор наружного освещения.

«В настоящее время работы ведутся вдоль крупных вылетных магистралей, площадей и пешеходных зон в центральной части столицы, на мостовых сооружениях», — подчеркнул Пётр Бирюков. Он пояснил, что при промывке применяются современные биоразлагаемые моющие средства, которые не наносят вред окружающей среде.

Всего Москву освещают более миллиона светильников.