Вашингтон, 2 апреля, 2025, 17:34 — ИА Регнум. Руководство Украины не хочет принимать условия сделки по добыче полезных ископаемых, навязываемые США, чтобы не лишиться контроля над ресурсами страны. Об этом заявила американская газета The Wall Street Journal.

Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

«На публике Киев соглашается на сделку по полезным ископаемым, но пытается выиграть время, чтобы улучшить ее условия», — говорится в материале, опубликованном 1 апреля.

Издание также отмечает, что украинские власти пытаются не вызвать раздражение у президента США Дональда Трампа, но вместе с тем сопротивляются его давлению. При этом несколько аналитиков предположили, что американский лидер намеренно предлагает такие условия, на которые невозможно согласиться, чтобы обвинить главу киевского режима Владимира Зеленского в срыве сделки.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что одобрение Зеленским сделки с США по полезным ископаемым может привести к его свержению. Российский политик также отметил, что отказ от заключения соглашения повлечет за собой ликвидацию действующего на Украине бандеровского режима со стороны США.

The Wall Street Journal 29 марта сообщила о вероятном отказе украинских властей принять новые условия соглашения с США относительно природных ресурсов страны. Издание отметило, что это может привести к обострению отношений между Вашингтоном и Киевом.

31 марта Трамп обвинил Зеленского в намерении отказаться от подписания соглашения по полезным ископаемым. Американский лидер предупредил о возможных последствиях для Киева в случае срыва договоренностей.