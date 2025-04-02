Тель-Авив, Израиль, 2 апреля, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Израильская авиакомпания El Al возобновит полеты по маршруту Тель-Авив — Москва с 1 мая. Об этом 2 апреля сообщили в минтуризма Израиля.

Chen Junqing/Global Look Press

«Рейсы будут выполняться семь раз в неделю в аэропорт Домодедово», — процитировал ТАСС сообщение.

При этом с понедельника по среду в расписание внесли один ежедневный вылет, а по воскресеньям и четвергам — по два рейса в день. Пассажиры будут путешествовать на бортах Boeing 737–900. Среднее время составит пять часов, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря прошлого года El Al приостановила полеты в Россию. Тогда возобновить их планировали с 1 апреля 2025 года. О временном прекращении полетов в российскую столицу компания объявила после катастрофы с направлявшимся в Грозный самолетом Azerbaijan Airlines.

Авиакатастрофа возле аэропорта Актау произошла утром 25 декабря. Разбился пассажирский самолет рейса Баку — Грозный. Погибли 38 человек, в том числе семь граждан России. В живых остались 29 человек, в том числе двое членов экипажа.