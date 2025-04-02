Москва, 2 апреля, 2025, 17:27 — ИА Регнум. Более 200 пассажиров с раннего утра ожидают вылета в Дубай в московском международном аэропорту «Внуково». Рейс UT715 авиакомпании Utair задержали на 10 часов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Вылет был назначен на 06:40 мск. Пассажиры зашли в самолет и прождали час. Затем им сообщили, что вылет задерживается, и они вернулись в здание воздушной гавани, сообщил Telegram-канал SHOT.

Полет несколько раз откладывали: вылет не состоялся ни в десять утра, ни в полдень. Utair каждый час объявлял, что вылет задерживается.

Как рассказал очевидец, у Boeing незадолго до взлета выявили поломку. Ремонт занял несколько часов, а затем закончилось дежурство пилота, и авиаперевозчик начал искать другого пилота.

В итоге пассажиры, многие с детьми, находятся в аэропорту более 12 часов. Авиакомпания выдала каждому клиенту ваучер на 700 рублей и пообещала, что в ближайшее время должна начаться посадка.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта в аэропорту Колумбии из-за поломки самолета застряли семь футболистов молодежной сборной России. Затем выяснилось, что на рейс продано больше мест, чем есть в самолете. Об проблемах с местами спортсмены узнали только в аэропорту.