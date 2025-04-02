Истра, Московская область, 2 апреля, 2025, 16:59 — ИА Регнум. У отца ребенка, взорвавшего петарду в подмосковной школе, не оказалось российского гражданства. Об этом 2 апреля заявила газета МК.RU со ссылкой на родителей пострадавших детей.

Petrov Sergey/Global Look Press

По данным издания, родители школьников собираются поднять вопрос о депортации семьи, чей ребенок взорвал петарду. Отмечается, что взрослые боятся за безопасность своих детей и хотят, чтобы семью, которая не занимается воспитанием своего ребенка, отправили обратно в Таджикистан.

Кроме того, мальчика, устроившего взрыв, считают в школе заводилой, он также неоднократно был замечен в драках.

Как ранее передавало ИА Регнум, девять детей пострадали от взрыва петарды в классе одной из школ подмосковной Истры. 11-летнюю школьницу госпитализировали с отравлением токсичными газами, двоих осмотрел школьный врач, а еще шестерых — врачи скорой помощи.

При этом петарда сдетонировала не сразу, дети могли подойти к ней, так как посчитали, что взрыва не будет. Такие петарды продаются в свободном доступе на маркетплейсах.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о халатности. Также сообщается, что в рамках расследования будет дана оценкам действиям лиц, допустивших пронос изделия в школу.