Бухарест, 2 апреля, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Американского актера бельгийского происхождения Жан-Клода Ван Дамма обвинили в том, что он якобы пользовался услугами преступной сети торговли людьми, которая в том числе использовала для этого несовершеннолетних. Об этом сообщил телеканал Pro TV со ссылкой на адвоката одной из жертв.

Global Look Press

По словам адвоката, уголовное дело, которое расследует прокуратура Румынии, о возможной сети торговли несовершеннолетними и торговле людьми указывает на ее международные связи «с кумирами нашего детства».

«Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в том, что он одновременно пользовался сексуальными услугами пяти румынских девочек, находившихся в уязвимом состоянии», — заявил он.

Уточняется, что подтверждающее такие обвинения заявление поступило от одной из молодых женщин, якобы участвовавшей в мероприятиях, на которых девушек якобы предлагали актеру. Из ее показаний следует, что это происходило в Каннах, а обвинения связаны с использованием услуг заведомо подвергавшихся эксплуатации лиц.

Адвокат также заявил, что эта информация подтверждается показаниями очевидца, рассказавшего кто и как организовывал эти мероприятия, присутствие на которых Жан-Клода Ван Дамма не оспаривается.

Как отмечает автор публикации, девушек для актера подбирал румынский предприниматель, глава некоммерческой организации (НКО) EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely Морел Боля, который в 2022 году стал главным обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними.

В материалах того дела отмечалось, что с 2000 по 2016 год через эти НКО и модельное агентство девушки, включая несовершеннолетних, вовлекались в связанную с «сексуальной эксплуатацией с применением психологического принуждения» деятельность. Сейчас расследование продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта Федеральное бюро расследований (ФБР) начало перед публикацией экстренно редактировать тысячи документов и видеоматериалов по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Уточнялось, что при этом удаляются данные, попадающие под законы о конфиденциальности и защите личной информации.

4 января 2024 года федеральный суд штата Нью-Йорк опубликовал первую часть документов с именами более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле Эпштейна. В частности, там упоминаются экс-президент США Билл Клинтон и британский принц Эндрю.

Эпштейна арестовали в Нью-Йорке по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних 6 июля 2019 года. Уголовное преследование против него было прекращено 10 августа 2019 года после того, как финансист свел счеты с жизнью в тюремной камере.