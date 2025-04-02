Жан-Клод Ван Дамм оказался фигурантом уголовного дела о торговле детьми
Бухарест, 2 апреля, 2025, 17:35 — ИА Регнум. Американского актера бельгийского происхождения Жан-Клода Ван Дамма обвинили в том, что он якобы пользовался услугами преступной сети торговли людьми, которая в том числе использовала для этого несовершеннолетних. Об этом сообщил телеканал Pro TV со ссылкой на адвоката одной из жертв.
По словам адвоката, уголовное дело, которое расследует прокуратура Румынии, о возможной сети торговли несовершеннолетними и торговле людьми указывает на ее международные связи «с кумирами нашего детства».
«Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в том, что он одновременно пользовался сексуальными услугами пяти румынских девочек, находившихся в уязвимом состоянии», — заявил он.
Уточняется, что подтверждающее такие обвинения заявление поступило от одной из молодых женщин, якобы участвовавшей в мероприятиях, на которых девушек якобы предлагали актеру. Из ее показаний следует, что это происходило в Каннах, а обвинения связаны с использованием услуг заведомо подвергавшихся эксплуатации лиц.
Адвокат также заявил, что эта информация подтверждается показаниями очевидца, рассказавшего кто и как организовывал эти мероприятия, присутствие на которых Жан-Клода Ван Дамма не оспаривается.
Как отмечает автор публикации, девушек для актера подбирал румынский предприниматель, глава некоммерческой организации (НКО) EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely Морел Боля, который в 2022 году стал главным обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними.
В материалах того дела отмечалось, что с 2000 по 2016 год через эти НКО и модельное агентство девушки, включая несовершеннолетних, вовлекались в связанную с «сексуальной эксплуатацией с применением психологического принуждения» деятельность. Сейчас расследование продолжается.
Как сообщало ИА Регнум, 22 марта Федеральное бюро расследований (ФБР) начало перед публикацией экстренно редактировать тысячи документов и видеоматериалов по делу обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Уточнялось, что при этом удаляются данные, попадающие под законы о конфиденциальности и защите личной информации.
4 января 2024 года федеральный суд штата Нью-Йорк опубликовал первую часть документов с именами более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле Эпштейна. В частности, там упоминаются экс-президент США Билл Клинтон и британский принц Эндрю.
Эпштейна арестовали в Нью-Йорке по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних 6 июля 2019 года. Уголовное преследование против него было прекращено 10 августа 2019 года после того, как финансист свел счеты с жизнью в тюремной камере.