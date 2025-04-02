Киев, 2 апреля, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Министерству обороны Украины предъявили обвинение в хищении более 733 млн гривен (около $18 млн) бюджетных средств при закупке продуктов питания для Вооруженных сил Украины. Об этом стало известно 2 апреля из сообщения национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Сергей Корсун ИА Регнум

«Золотые яйца» Минобороны. Разоблачено хищение более 733 млн гривен (около $18 млн) и покушение на растрату еще 788 млн гривен (около $19 млн)», — сказано в сообщении.

Обвинения предъявили экс-руководителю департамента оборонного ведомства, владелице компаний-поставщиков, двум руководителям этих фирм и одному физлицу. Их будут судить по статьям о растрате, покушении на растрату и легализации средств.

По данным следствия, в 2022 и 2023 годах продовольствие для ВСУ закупали в виде комплектов продуктов по каталогам. Цена одного комплекта устанавливалась исходя из средней цены всех наименований каталога. Такая схема позволяла поставщикам манипулировать ценами, а именно завышать стоимость ходовых продуктов и занижать стоимость малопотребляемых и сезонных товаров.

«В результате таких махинаций в течение августа-декабря 2022 года две компании — поставщики, контролируемые одной владелицей, незаконно получили сверхприбыль на сумму более 733 млн гривен (около $18 млн). Часть этих средств была выведена под видом выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным компаниям», — уточняется в сообщении.

Следствие предполагает, что часть похищенных денег могла быть использована владелицей компаний для покупки отелей в Республике Хорватия и другой недвижимости.

По данным правоохранителей, чиновник министерства обороны был пособником фигурантки, якобы не замечая завышенных цен и подписывая все договоры на поставки.

Разоблачение хищений создало большой резонанс в обществе. В СМИ Украины писали, что таким образом минобороны закупало яйца по 17 гривен ($0,46) за штуку, в то время как розничная цена, по данным на январь 2023 года, составляла около 7 гривен за штуку.

4 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о существовании теневых коррупционных схем, позволяющих скрывать миллиарды гривен. Он добавил, что раскрыть эти махинации, которые использовали представители бизнеса и власти, позволили кадровые изменения в руководстве ключевых финансовых ведомств Украины.

Также Зеленский 2 февраля в интервью AP опроверг заявления представителей бывшей администрации США о том, что Вашингтон выделил Украине 177 млрд долларов. Украина, по его словам, получила в 2,5 раза меньше, а где находятся остальные якобы выделенные средства, ему неизвестно.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя это заявление главы киевского режима, заявил, что выделенные США средства на поддержку Украины осели в карманах чиновников Вашингтона и Киева.

В конце декабря 2024 года бывший министр финансов ФРГ Оскар Лафонтен отметил, что коррупция на Украине достигла небывалых масштабов, при этом реальная демократия в стране отсутствует.