Вашингтон, 2 апреля, 2025, 16:52 — ИА Регнум. Ряд стран, входящих в НАТО, не видят смысла наращивать расходы на оборону после ряда заявлений президента США Дональда Трампа и некоторых других американских высокопоставленных чиновников о России. Об этом 2 апреля сообщило агентство Associated Press (AP).

Global Look Press

«Лидеры НАТО настаивали на том, что Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников. Но восприимчивость Трампа к [президенту РФ Владимиру] Путину и недавние благоприятные замечания некоторых официальных лиц США вызвали сомнения», — говорится в материале.

Издание, ссылаясь на дипломатов, отметило, что теперь возникает вопрос, зачем странам тратить 5% ВВП на оборону, если нет угрозы нападения со стороны России.

Как передавало ИА Регнум, в январе Трамп заявил, что потребует, чтобы все страны, входящие в НАТО, повысили расходы на оборону до 5% ВВП. Он также рассказал, что военные расходы ряда государств были даже меньше 2% ВВП, предусмотренных правилами альянса, и пришлось настоять, чтобы они начали тратить больше.

В феврале Трамп категорически отверг возможность того, чтобы Россия нападет на страны НАТО. Он также указал на то, что Москва стремится как можно быстрей завершить украинский конфликт. В марте он снова подчеркнул, что не видит угрозы нападения России.

Президент РФ Владимир Путин 27 марта в очередной раз назвал бредом предположения, что Россия намерена воевать с НАТО. Он также указал на то, что расходы США на оборону более чем в 10 раз превышают расходы России.