Истра, Московская область, 2 апреля, 2025, 16:44 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после взрыва петарды в одной из школ подмосковной Истры, где пострадали не менее двух детей. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Дело возбуждено по статье о халатности администрации образовательного учреждения, приведшей к хлопку пиротехники. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

«В настоящее время следователями и криминалистами устанавливаются обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана оценкам действиям лиц, допустивших пронос изделия в школу», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля в одной из школ в городе Истра школьники взорвали петарду. Она сдетонировала не сразу. Возможно, дети подошли к ней, полагая, что взрыва не будет.

Telegram-канала «112» писал о девяти пострадавших детях: 11-летнюю ученицу увезли в больницу с отравлением токсичными газами, еще двоих детей осмотрел школьный врач, шестерых — врачи скорой помощи. Как отметил канал, такие петарды свободно продаются на маркетплейсах.