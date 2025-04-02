Москва, 2 апреля, 2025, 16:43 — ИА Регнум. Пробка длиной семь километров образовалась 2 апреля на внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) из-за ДТП с участием нескольких автомобилей.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Дорожная авария произошла на 18-м км МКАД. Московские оперативные службы ведут работу на месте, информация об участниках ДТП и пострадавших уточняется.

«Движение перекрыто по трем полосам из пяти и затруднено на семь километров», — сообщил Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

Ведомство призвало водителей выбирать пути объезда.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля на МКАД произошла другая крупная авария. На 24-м км столкнулись шесть машин. В результате пять человек пострадали. Движение транспорта по четырем из пяти полос была ограничено, образовалась большая пробка.

Дорожную аварию спровоцировал водитель мусоровоза. Грузовик ехал на большой скорости и задел кроссовер. Легковушка ударилась о барьерное ограждение и протаранила еще одну машину. Задеты оказались еще два автомобиля.