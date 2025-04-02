Москва, 2 апреля, 2025, 16:39 — ИА Регнум. На данный момент укрепление курса рубля не следует рассматривать в качестве устойчивого фактора дезинфляции. Об этом 2 апреля говорится в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Укрепление рубля было вызвано как более сильным торговым балансом в начале года, так и ожиданиями участников рынка возможного улучшения геополитической ситуации. Участники согласились, что укрепление рубля пока нельзя рассматривать как устойчивый фактор дезинфляции», — говорится в опубликованном на сайте регулятора резюме.

В документе уточняется, что действия Банка России должны быть такими, чтобы инфляция вернулась к целевым показателям в 2026 году. В связи с этим регулятор при принятии решений по денежно-кредитной политике будет опираться на устойчивые экономические тенденции и факторы длительного действия, а также придерживаться консервативного подхода в оценке баланса прогноза риска инфляции.

«Февральский базовый сценарий Банка России остается актуальным и предполагает продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий для достижения цели по инфляции», — добавляется в документе.

Как сообщало ИА Регнум, 31 марта Центробанк установил официальный курс доллара на 1 апреля на уровне 85,4963 рубля. Уточнялось, что курс евро на эту дату составит 92,4276 рубля, а юаня — 11,7136 рубля.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 27 февраля назвала колебания курса национальной валюты временным явлением, которое вызвано санкционным давлением и другими внешними факторами. По ее словам, ключевой задачей регулятора, невзирая на изменение структуры торгов и валютного рынка, продолжает оставаться прозрачная демонстрация функционирования рынка для всех участников.