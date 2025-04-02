Тюмень, 2 апреля, 2025, 16:30 — ИА Регнум. «РН-Ванкор» и тюменский научный институт (входят в «Роснефть») реализовали масштабный проект по повышению эффективности проходки эксплуатационных скважин. Как отмечают специалисты, благодаря применению нового подхода эффективность проходки увеличилась на 7,5%, а суммарный экономический эффект составил более 500 млн рублей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» повысила эффективность проходки эксплуатационных скважин

Инновация заключается в выполнении детального сейсмогеологического анализа и построении точного прогноза залегания нефтенасыщенных песчаников, которые образованы древними речными системами. Далее специалисты провели оценку дополнительной добычи новых скважин и их влияние на действующий эксплуатационный фонд. Поведение скважин при эксплуатационном бурении смоделировано с помощью новой версии корпоративного программного комплекса «РН-КИМ». Для корректировки стволов скважин использована заранее разработанная секторная геологическая модель месторождения.

Новый подход и полученный опыт специалисты тиражируют на другие месторождения «Роснефти». Ожидается, что это будет способствовать повышению эффективности бурения и формированию стратегии освоения залежей со сложным геологическим строением.