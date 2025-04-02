Днепропетровск, Украина, 2 апреля, 2025, 16:24 — ИА Регнум. ВС России ударили пятью беспилотниками «Герань» по военным объектам и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины в городе Днепропетровске, ликвидировав 20 украинских военных. Об этом 2 апреля сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В Днепропетровске пять «Гераней» попали по военным объектам, пунктам временной дислокации ВСУ, в том числе по штабу батальона нацполиции «Днепр-1» и командному пункту 365-го батальона теробороны», — уточнил он в беседе с ТАСС.

Он добавил, что при атаке были уничтожены помещения со средствами закрытой связи, корпуса и легкобронированная техника.

Рогов подчеркнул, что данные, появившиеся в социальных сетях о поражении других объектов в Днепре, не правдивы.

Ранее, 29 марта, подполье сообщало, что в результате удара по ресторану «Бартоломео»в Днепропетровске было ликвидировано по меньшей мере десять иностранных офицеров Североатлантического альянса.

«Не было никакого прилета по «Южмашу». Ресторан «Бартоломео» не был целью удара, по нему удар не наносился, он был уничтожен в результате работы украинской ПВО», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум 23 марта, координатор пророссийского николаевского сопротивленияСергей Лебедев сообщал об ударе российских военных по тренировочному городку ВСУ в поселке Десна Черниговской области. Он пояснил, что там расположено большое количество казарм и учебных зданий, поля с мишенями, большой автодром, боксы с техникой и артиллерийскими орудиями, масштабные склады с боеприпасами.