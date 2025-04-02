Мьянма, 2 апреля, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Тяжелая техника приступила к работе на месте завалов после землетрясения в Мандалае в Мьянме. Об этом 2 апреля сообщил руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов.

Global Look Press

По его словам, временно решено было изменить тактику действий.

«Дали время поработать тяжелой технике на ряде объектов. Она уже завершает работу», — процитировал Воронцова ТАСС.

Он также добавил, что к российским спасателям присоединились коллеги из Белоруссии. Специалисты двух стран постоянно работают плечом к плечу на тренировках и в чрезвычайных ситуациях по всему миру, Мьянма не стала исключением, подчеркнул Воронцов.

Как сообщало ИА Регнум, землетрясение в Мьянме произошло 28 марта. Магнитуда составила 7,7 — 7,9, по разным оценкам. Очаг залегал вблизи от Мандалая. Пострадали несколько городов. В результате стихийного бедствия в Мьянме погибли 2886 человек, 4639 человек пострадали, еще 373 числятся пропавшими без вести.

По указанию президента России Владимира Путина в республику были направлены специалисты МЧС. Спасательные операции проходят круглосуточно. Российские специалисты помогли более чем 30 пострадавшим.

1 апреля в Мандалае начал принимать пациентов аэромобильный госпиталь МЧС России. В нём трудятся свыше 20 квалифицированных врачей. Госпиталь отряда «Центроспас» может работать в автономном режиме не менее 14 дней и амбулаторно способен принимать до 200 пациентов в сутки. Стационар вмещает 50 больных.