К разбору завалов после землетрясения в Мьянме привлекли тяжелую технику
Мьянма, 2 апреля, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Тяжелая техника приступила к работе на месте завалов после землетрясения в Мандалае в Мьянме. Об этом 2 апреля сообщил руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов.
По его словам, временно решено было изменить тактику действий.
«Дали время поработать тяжелой технике на ряде объектов. Она уже завершает работу», — процитировал Воронцова ТАСС.
Он также добавил, что к российским спасателям присоединились коллеги из Белоруссии. Специалисты двух стран постоянно работают плечом к плечу на тренировках и в чрезвычайных ситуациях по всему миру, Мьянма не стала исключением, подчеркнул Воронцов.
Как сообщало ИА Регнум, землетрясение в Мьянме произошло 28 марта. Магнитуда составила 7,7 — 7,9, по разным оценкам. Очаг залегал вблизи от Мандалая. Пострадали несколько городов. В результате стихийного бедствия в Мьянме погибли 2886 человек, 4639 человек пострадали, еще 373 числятся пропавшими без вести.
По указанию президента России Владимира Путина в республику были направлены специалисты МЧС. Спасательные операции проходят круглосуточно. Российские специалисты помогли более чем 30 пострадавшим.
1 апреля в Мандалае начал принимать пациентов аэромобильный госпиталь МЧС России. В нём трудятся свыше 20 квалифицированных врачей. Госпиталь отряда «Центроспас» может работать в автономном режиме не менее 14 дней и амбулаторно способен принимать до 200 пациентов в сутки. Стационар вмещает 50 больных.