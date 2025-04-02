Дубай, ОАЭ, 2 апреля, 2025, 16:21 — ИА Регнум. Украинская модель из Львова Мария Ковальчук, найденная на обочине дороги в Дубае со множественными переломами, пришла в сознание. Об этом 2 апреля пишет газета Daily Mail со ссылкой на друзей украинки.

Социальные сети Мария Ковальчук

Отмечается, что модель продолжает находиться в больнице, она по-прежнему не может разговаривать. Ковальчук перенесла ряд операций, сейчас ее жизни ничего не угрожает, а ее состояние оценивается как стабильное.

Также в материале сообщается, что дубайская полиция подтвердила, что травмы девушки стали результатом падения с высоты на стройплощадке. При этом её друзья опасаются, что Ковальчук похитили с целью сексуального рабства, а затем избили и искалечили.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта Ковальчук с переломами рук, ног и позвоночника нашли на обочине дороги в Дубае. Мать модели рассказала, что 9 марта в свой 20-й день рождения девушка поехала на вечеринку к шейхам. После этого она пропала.

Telegram-канал SHOT писал, что на подобных вечеринках у шейхов девушки зарабатывают. Особой популярностью в Дубае, по данным канала, пользуются русскоговорящие девушки из стран СНГ. SHOT утверждает, что за присутствие на таком вечере можно заработать от 500 долларов. По информации издания, сейчас в чатах моделей активно обсуждают, что зачастую девушки после таких вечеринок оказываются в рабстве.