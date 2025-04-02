Сватово, ЛНР, 2 апреля, 2025, 16:12 — ИА Регнум. Украинские формирования нанесли удар беспилотником по газораспределительной станции «Сватово» в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба «Луганскгаза».

Артем Кулекин/РИА Новости

«Вооруженные силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали газораспределительную станцию «Сватово». Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования газораспределительной сети и возгорание», — говорится в Telegram-канале компании.

Уточняется, что в результате атаки было ограничено газоснабжение более чем 11 тыс. бытовых абонентов в Сватово, Преображенном, Фомовке, Гончаровке, Первомайском, Меловатке, Свистуновке, Комсомольскои, Нижней Дуванке, Нижней Никаноровке, Петровском, Сосновом и Новоникольском.

Для обследования объекта на место происшествия направлена бригада специалистов, которые начали работы по возобновлению подачи газа в газораспределительные сети населенных пунктов.

Как передавало ИА Регнум, ранее 2 апреля украинские войска за сутки дважды намеренно нанесли удары по объектам российской энергетической инфраструктуры. В ночь на среду дрон ВСУ атаковал подстанцию в курском селе Клюква, из-за чего более 1,2 тыс. бытовых потребителей в Курском районе остались без электроэнергии. Затем украинские боевики намеренно обстреляли энергообъект филиала ПАО «Россети Центр», что привело к обрыву проводов на опорах высоковольтной линии электропередачи. В результате без света остались свыше 300 бытовых потребителей Курского района.

Вечером 18 марта президент России Владимир Путин во время телефонной беседы поддержал предложение американского лидера Дональда Трампа о приостановке на 30 дней ударов по энергообъектам. Он также отдал соответствующий приказ ВС РФ. После этого российские военные сбили семь собственных дронов, перед этим выпущенных в сторону Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский на словах согласился с предложением Трампа, однако фактически ВСУ уже в ночь на 19 марта нанесли удар тремя БПЛА по нефтебазе возле станицы Кавказской на Кубани. Затем они продолжили бить по российским энергообъектам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 марта отметил, что продолжающий удары по российским энергетическим объектам киевский режим подтверждает этим свою недоговороспособность.