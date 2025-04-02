Москва, 2 апреля, 2025, 16:22 — ИА Регнум. Фигурант уголовного дела о мошенничестве блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов возместит ущерб всем потерпевшим. Об этом 2 апреля заявил его адвокат Калой Ахильгов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Он принял непростое, но смелое решение признать вину и возместить ущерб. Большинство потерпевших уже получили или получают компенсации, и мы надеемся, что суд учтет его искреннее раскаяние и благородный поступок», — написал Ахильгов в своем Telegram-канале.

Юрист отметил, что потерпевшим не придется годами ходить по судам и тратить время и нервы.

Как утверждает адвокат, защита собрала множество доказательств невиновности блогера, но Шабутдинов «взял ответственность на себя, признал вину и взялся за полное возмещение ущерба».

Шабутдинов в своем Telegram-канал 2 апреля написал, что просит прощения у всех пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, Шабутдинова задержали в ноября 2023 года в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. По решению суда он находится в СИЗО. Блогера обвиняют в 114 преступных эпизодах. Под следствием также находится его сообщник Василий Алексеев, обвиняемый в 92 эпизодах. Мужчина находится в розыске.

В конце февраля 2025 года Пресненский районный суд Москвы продлил Шабутдинову арест до 12 августа 2025 года. Как заявил Ахильгов, из 50 тыс. учеников бизнес-коуча «неоправданные ожидания имеют только около 100 человек».