Москва, 2 апреля, 2025, 16:08 — ИА Регнум. Российское правительство утвердило план дорожного строительства на следующие шесть лет, на который выделят более 9 трлн рублей. Об этом 2 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Транспортный маршрут «Россия», который включает магистрали «Нева» и М12 «Восток», строительство еще одного ее участка длиной почти в 300 км до Екатеринбурга, а затем до Тюмени вошло в этот новый план», — уточнил он в ходе заседания правительства.

Мишустин напомнил, что до 2030 года необходимо привести в нормативное состояние не менее 85% автомобильных трасс федерального значения и крупнейших городских агломераций, а также не менее 60% региональных или межмуниципальных дорог. Кроме того, премьер-министр отметил высокие результаты, которые показывает эта отрасль каждый год.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года сообщил, что в стране за последние шесть лет построили более 150 тыс. км автомобильных дорог. Он поблагодарил специалистов в этой сфере за профессионализм и эффективность.

Президент также пообещал, что в России продолжат качественно обновлять дорожную сеть и в городах, и в поселках. Строители будут расширять узкие места и формировать более комфортную среду.