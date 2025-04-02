Москва, 2 апреля, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лидеров и представителей дружественных стран. Телеканал «360» рассказал, кто уже принял приглашение, а кто еще не дал свой ответ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Известно, что почти 10 глав государств уже озвучили, что будут присутствовать на параде Победы. Среди них также есть лидеры западных стран.

Так, В Москву 9 мая прибудет председатель КНР Си Цзиньпин.

«Председатель Си Цзиньпин приурочил свой очередной визит в Москву к торжественным мероприятиям в честь Победы в Великой Отечественной войне 9 мая», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Приглашение Путина по телефону принял президент Сербии Александр Вучич. Кроме личного присутствия он направит военные подразделения для участия в параде Победы на Красной площади.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо составит компанию Вучичу. Главы государств уже пришли к решению, что полетят в Россию вместе.

На праздничные мероприятия по случаю Дня Победы прибудет президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Свое присутствие подтвердил и белорусский лидер Александр Лукашенко. Он также заявил, что расчет ВС страны будет участвовать в параде.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян тоже планирует посетить Москву 9 мая.

О поездке в Россию сообщил и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он уже внес визит в свой график зарубежных мероприятий.

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил о своем участии в праздновании 80-летия Победы во время делового визита в Москву. Он подчеркнул, что ничто не сможет изменить историческую правду о страданиях русского, сербского и еврейского народов во Второй мировой войне.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что представители государства приедут в Москву для участия в торжествах.

Свое желание принять участие в праздновании Дня Победы изъявил президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта.

«Я уже сказал нашему министерству иностранных дел, нашему послу в Джакарте, чтобы они обратились в российское посольство, выбрали подходящий и удобный момент», — отметил президент в своем первом интервью на должности главы государства.

В посольстве России в Индонезии в свою очередь заявили, что оптимистично настроены в отношении визита президента Восточного Тимора в Москву и его присутствия на параде.

Также на мероприятие приедут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, премьер Индии Нарендра Моди, президент Кубы Мигель Диас-Канель, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, президент Абхазии Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Свой ответ еще не дал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что вопрос присутствия главы государства на мероприятии еще рассматривается. Сам дипломат придет на торжественное мероприятие. Также в России ждут лидеров стран Латинской Америки.

Как передавало ИА Регнум, в конце декабря 2024 года Путин в ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге лично пригласил лидеров стран — участниц содружества на торжества по случаю 80-летия Победы СССР над нацистской Германией, которые пройдут 9 мая 2025 года в Москве.