Москва, 2 апреля, 2025, 16:04 — ИА Регнум. XVI Всероссийский форум деловых СМИ пройдет 10 апреля в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» в Москве.

На форуме будут обсуждаться профессиональные задачи медиа, вопросы взаимодействия и консолидации представителей отрасли для решения актуальных отраслевых проблем, правовые аспекты и нюансы использования телевизионного контента и ограничения на него, детали отчисления за распространение рекламы в интернете в 2025 году, взаимодействие со СМИ и создание собственных медиа и многие другие вопросы.

В форуме примут участие президент ТПП РФ Сергей Катырин, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв, известные журналисты и эксперты в области СМИ со всей страны.

В завершение форума состоится церемония награждения победителей XXXI всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» по итогам 2024 года.

Организаторы мероприятия — Торгово-промышленная палата РФ, Союз журналистов России и медиагруппа «Россия сегодня».