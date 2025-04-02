Москва, 2 апреля, 2025, 15:59 — ИА Регнум. Блогер и бизнес-коуч Аяз Шабутдинов признал вину по уголовному делу о мошенничестве при продаже образовательных курсов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Я признаю, что это моя вина. Последние полтора года стали для меня временем глубоких размышлений и переоценки ценностей», — написал он в своем Telegram-канале.

Он попросил прощения у всех, кто оказался обманут, приобретя его образовательные курсы.

Шабутдинов добавил, что осознал свои ошибки и намерен начать приносить людям реальную пользу, упорно работать над восстановлением доверия.

Как сообщало ИА Регнум, Шабутдинов был задержан в Москве в ноябре 2023 года. Через день ему были предъявлены обвинения по восьми статьям о мошенничестве, после чего его арестовали.

В апреле прошлого года Таганский суд арестовал его банковские счета, автомобиль и имущество, а также наложил арест на денежные средства, изъятые у него в ходе обыска. Кроме того, в августе 2024 года в уголовном деле добавилось еще 22 эпизода мошенничества, а общее количество обвинений возросло до 114. В то же время около 355 студентов курсов Шабутдинова подали ходатайство в суд с просьбой освободить его из СИЗО.

25 февраля текущего года Пресненский районный суд Москвы продлил срок ареста Шабутдинову до 12 августа. Защита блогера просила суд назначить ему домашний арест. Адвокат Калой Ахильгов заявил, что из 50 тыс. учеников Шабутдинова только около 100 человек имеют «неоправданные ожидания».