Вашингтон, 2 апреля, 2025, 15:57 — ИА Регнум. Новая российская гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» является смертельно опасным оружием для кораблей противника. Об этом 1 апреля написал американский журнал The National Interest (NI).

Минобороны РФ

«Если заявленные характеристики и возможности этого снаряда соответствуют действительности, то эта противокорабельная ракета может представлять смертельную угрозу для корабля в радиусе нескольких сотен километров», — говорится в публикации.

По словам автора статьи, ракета «Циркон» является впечатляющим образом вооружений, который может сделать несущие ее субмарины еще более опасными для противника.

Как сообщало ИА Регнум, гендиректор-генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов в конце января объявил о завершении испытательных пусков гиперзвуковых ракет «Циркон». Он уточнил, что российские корабли оснащают этим оружием в установленном порядке.

«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования со скоростью полёта до девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружают фрегаты проекта 22 350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М» и находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». «Циркон» дополняет российский арсенал гиперзвукового оружия, в который также входят ракеты «Искандер-М», «Кинжал» и «Орешник».