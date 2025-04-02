Тюмень, 2 апреля, 2025, 15:54 — ИА Регнум. В Тюменском технопарке создано новое многофункциональное образовательное пространство. Проект реализован при поддержке «РН-Уватнефтегаза» (входит в «Роснефть») рамках соглашения с правительством Тюменской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Тюменском технопарке открылось новое образовательное пространство

В ходе проекта было реконструировано помещение площадью 300 кв. м, проложены системы вентиляции и коммуникаций, пространство оснащено мебелью и техникой. Современное цифровое оборудование и видеопанели высокого разрешения позволяют создавать новые образовательные программы, развивать инновационные технологии и обмениваться опытом.

В коворкинге планируется организовывать тренинги, семинары и мастер-классы для школьников и студентов, молодых ученых, технологических предпринимателей. Посетителей будут обучать навыкам проектного управления, системного анализа и эффективных коммуникаций.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Тюменском технопарке открылось новое образовательное пространство

В день открытия специалисты научного центра «Роснефти» в Тюмени провели для школьников профильных классов соревнования по конструированию и строительству горизонтальной скважины. Перед будущими нефтяниками стояла задача «построить» скважину в пределах геологического разреза и продемонстрировать наиболее эффективное вскрытие воображаемого продуктивного пласта и точность проходки.

Зона коворкинга дополнит основные подразделения Тюменского технопарка — бизнес-инкубатор, региональный центр инжиниринга, центр прототипирования и школу программирования.