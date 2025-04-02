Москва, 2 апреля, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Правительство РФ выделит еще 16 млрд рублей на выплаты жителям Курской области. Об этом 2 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Станислав Красильников/РИА Новости

Куряне смогут потратить эти средства на приобретение или строительство новых домов и квартир.

«Рассчитываем, что эти ресурсы помогут семьям решить такую задачу и вернуться к нормальной жизни», — добавил он в ходе заседания кабмина РФ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957201" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Правительство выделило дополнительно около 16 млрд рублей жителям Курской области

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить лишившимся жилья в результате атак со стороны украинских формирований жителям Курской области ежемесячную выплату в размере 65 тыс. рублей. Он также сообщил, что ожидает доклад по этому вопросу до 10 апреля.

В начале марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что потерявшие имущество жители курского приграничья начали получать ежемесячные выплаты в 65 тыс. рублей. Он подчеркнул, что эти меры поддержки затронут более 112,6 тыс. человек, которым временно пришлось оставить свои дома.

19 марта российский лидер также поручил Генпрокуратуре РФ осуществлять строгий контроль за обеспечением временным и постоянным жильем пострадавших в результате украинской агрессии россиян. Путин напомнил, что решение о таком механизме помощи было принято как на федеральном, так и на региональном уровнях.