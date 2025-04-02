Москва, 2 апреля, 2025, 16:17 — ИА Регнум. VK запустит медиапроект для популяризации науки среди россиян. Об этом 2 апреля заявила пресс-служба компании.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что медиапроект «Наука Mail» познакомит пользователей с материалами об искусственном интеллекте, агрономии, робототехнике, биотехнологиях, космосе и другими тематиками. Разделы также будут дополняться различными спецпроектами, актуальными запусками космических научных миссий и новостями о передовых разработках.

«Миссия нашего проекта — стать мостом между миром открытий, технологий и изобретений, а также научным сообществом с одной стороны, и широкой аудиторией — с другой. Мы хотим рассказывать нашим читателям о науке доступно и интересно», — подчеркнул главный редактор проекта Никита Шульгин.

Компания приводит статистику ВЦИОМ, согласно которой 85% россиян интересуются современными научными достижениями российских ученых, а 23% людей целенаправленно изучают такие новости.

В формировании редакционного контента поучаствуют доктор физико-математических наук, профессор Сколковского института науки и технологий Александр Квашнин, кандидат технических наук, доцент и директор центра «Полимерные и композиционные материалы SmartTextiles» Балтийского федерального университета им. И. Канта Ольга Молоканова (Москалюк), а также кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник группы «Квантовая оптика» Российского квантового центра Дмитрий Чермошенцев и многие другие.

Как передавало ИА Регнум, 7 февраля VK, МГУ имени М. В. Ломоносова и блогеры в сфере науч-поп запустили интерактивную карту научных достижений страны. На основанную на схеме часовых поясов карту занесли 80 открытий из 40 населенных пунктах России, их количество будет увеличиваться. На данный момент более 100 авторов популярных сообществ «ВКонтакте» о науке, технологиях и образовании активно работают над пополнением информационного контента.