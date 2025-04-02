Лиссабон, 2 апреля, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Правоохранители перехватили в Атлантическом океане полупогружную лодку, часто именуемую «наркоподводным судном», с 6,5 т кокаина на борту. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на судебную полицию Португалии.

Полиция Португалии

В материале от 31 марта указано, что лодку заметили у Азорских островов по пути на Пиренейский полуостров. На борту были пять членов экипажа. В лодке обнаружили склад из оранжевых пакетов с запрещенным веществом.

По данным полиции, помимо португальских военно-морских и военно-воздушных сил, в аресте участвовали представители управления по борьбе с наркотиками США, Британское национальное агентство по борьбе с преступностью и гражданская гвардия Испании.

Телеканал уточнил, что подобные суда редко могут полностью погрузиться в воду, но бывают и исключения. Чаще их находят у побережья Колумбии, но в последние месяцы «наркоподводные лодки» начали замечать и в других водах.

Как сообщало ИА Регнум, летом прошлого года сотрудники пограничного патруля США обнаружили на пляже в штате Флорида 25 упаковок с кокаином общим весом чуть больше 30 кг. Наркотики были изъяты. Их стоимость на чёрном рынке превышает 1 млн долларов.

В тот же сезон испанская полиция изъяла более 4 т кокаина в мешках из-под риса в порту Барселоны. По данным Reuters, правоохранители раскрыли преступную группировку, действовавшую в Испании, Парагвае и Великобритании. Власти последних изъяли ещё 5 т наркотиков, незаконно ввезённых той же преступной группировкой.