Женева, Швейцария, 2 апреля, 2025, 15:53 — ИА Регнум. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новая пандемия может начаться в любой момент.

Global Look Press

Отметив, что мир стремительно меняется, глава ВОЗ указал на непредсказуемость дальнейших перемен. Никто не может с уверенность сказать, что произойдет через год, не говоря о десятилетиях.

По его словам, пандемия коронавируса (COVID-19) кажется «далеким воспоминанием». Ей на смену пришли «конфликты и геополитические и экономические потрясения», указал глава организации.

«Но очередная пандемия не будет дожидаться, пока всё успокоится. Она может начаться через 20 лет или больше, а может — завтра. Мы должны быть готовы», — привел слова Гебрейесуса сайт ВОЗ.

Глава организации призвал страны заключить соглашение о пандемии, пояснив, что вместе будет легче справиться с любой эпидемией. Индивидуальные шаги стран не смогут обеспечить глобальную безопасность в области здравоохранения, добавил глава ВОЗ.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января 2020 года ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса. 11 марта того же года была объявлена пандемия. Спустя три года, 5 мая 2023 года, Гебрейесус объявил о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19.

За время действия пандемии в мире зафиксировано более 700 млн случаев заражения COVID-19. От этого заболевания умерли 7 млн человек.

В конце сентября прошлого года ВОЗ заявила, что миру угрожает новая пандемия. Причиной эпидемии глобального масштаба может стать вирус Марбург. Заражением человека этим тропическим вирусом в 90% случаев заканчивается смертью.