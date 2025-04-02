Вашингтон, 2 апреля, 2025, 15:48 — ИА Регнум. Принимавшие участие в учениях в Литве четверо военных армии США погибли, когда их направили для эвакуации из болота боевой машины. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

Global Look Press

Американских военных направили на бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) M88 Hercules для того, чтобы вытащить из болота другую армейскую машину. Однако, скорее всего, экипаж M88 съехал с дороги в глубокое болото и фактически оказался в ловушке в своей бронемашине.

«Невозможно выразить словами нашу благодарность тем, кто всё еще работает круглосуточно во время этих масштабных поисково-восстановительных работ», — заявил в беседе с изданием один из американских генералов.

По словам автора публикации, Вооруженные силы США ведут расследование трагического инцидента.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 апреля в Литве нашли тело последнего из четырех американских военнослужащих, пропавших во время учений. Командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью выразил признательность литовским военным за их помощь в поиске пропавших американских бойцов. За день до этого троих других пропавших военнослужащих ВС США также нашли мертвыми.

БРЭМ M88 Hercules пропала во время маневров около города Пабраде в Литве 25 марта, ее удалось обнаружить только на следующий день. Машина была в болоте под четырехметровым слоем воды и двухметровым слоем илистого грунта.

Литовская генпрокуратура начала предварительное расследование инцидента. Председатель фонда восстановления и охраны болот республики Нериюс Заблецкис рассказал журналистам, что болото, в котором утонула M88, не указано на географических картах. По его словам, порядка 10% территории Литвы занимает болотистая местность, однако по ней нет точной базы данных.