СМИ раскрыли детали инцидента с погибшими в Литве военными США
NYT: военные из США погибли в Литве, пытаясь эвакуировать из болота машину
Вашингтон, 2 апреля, 2025, 15:48 — ИА Регнум. Принимавшие участие в учениях в Литве четверо военных армии США погибли, когда их направили для эвакуации из болота боевой машины. Об этом сообщила американская газета The New York Times.
Американских военных направили на бронированной ремонтно-эвакуационной машине (БРЭМ) M88 Hercules для того, чтобы вытащить из болота другую армейскую машину. Однако, скорее всего, экипаж M88 съехал с дороги в глубокое болото и фактически оказался в ловушке в своей бронемашине.
«Невозможно выразить словами нашу благодарность тем, кто всё еще работает круглосуточно во время этих масштабных поисково-восстановительных работ», — заявил в беседе с изданием один из американских генералов.
По словам автора публикации, Вооруженные силы США ведут расследование трагического инцидента.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 апреля в Литве нашли тело последнего из четырех американских военнослужащих, пропавших во время учений. Командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью выразил признательность литовским военным за их помощь в поиске пропавших американских бойцов. За день до этого троих других пропавших военнослужащих ВС США также нашли мертвыми.
БРЭМ M88 Hercules пропала во время маневров около города Пабраде в Литве 25 марта, ее удалось обнаружить только на следующий день. Машина была в болоте под четырехметровым слоем воды и двухметровым слоем илистого грунта.
Литовская генпрокуратура начала предварительное расследование инцидента. Председатель фонда восстановления и охраны болот республики Нериюс Заблецкис рассказал журналистам, что болото, в котором утонула M88, не указано на географических картах. По его словам, порядка 10% территории Литвы занимает болотистая местность, однако по ней нет точной базы данных.