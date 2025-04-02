Лозанна, Швейцария, 2 апреля, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Австралийская река Фицрой, в которой обитают крокодилы, является непригодной для соревнований в ходе Олимпийских игр 2032 года. Об этом заявила Международная федерация гребного спорта (World Rowing Federation).

Global Look Press

«Река Фицрой подходит для тренировочных целей, но она не прошла техническое исследование, которое подтвердило бы ее способность принимать гонки национального или международного уровня», — говорится на сайте World Rowing Federation.

Федерация также опровергла сообщения, будто раньше на этой реке проводили национальные чемпионаты. Справедливость и безопасность являются самыми важными принципами для олимпийских соревнований, подчеркнули авторы заявления.

«Любой гребной маршрут, используемый для международных гонок, должен соответствовать правилам соревнований и техническим требованиям World Rowing Federation», — отметили в федерации.

Как передавало ИА Регнум, правительство австралийского штата Квинсленд ранее предложило проводить олимпийские соревнования по гребле на реке Фицрой. Власти штата обязались выловить крокодилов и перевезти в другие районы. При этом в реке также водятся рыбы барракуды, которые опасны для человека.

На Олимпийский играх 2024 года, прошедших в Париже, французские власти решили проводить соревнования пловцов в реке Сене. У ряда спортсменов после заплыва в ней резко ухудшилось самочувствие из-за проблем с желудком, бельгийку Клэр Мишель госпитализировали после соревнований.