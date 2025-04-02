Москва, 2 апреля, 2025, 15:30 — ИА Регнум. Выжившая в ЧП с батискафом в Хургаде врач Уссурийской Центральной городской больницы Татарстана Кристина Валиуллина пережила клиническую смерть. Об этом 2 апреля сообщил телеканал РЕН ТВ.

Кадр из видео Кристина Валиуллина

«Как я это пережила, знает, наверное, только тот человек, который оказался в этой ужасной ситуации. Очень мы все переживаем. Все пережили то, чего врагу не пожелаешь. Хочу быстрее восстановиться, потому что пережила клиническую смерть», — рассказала женщина.

Отмечается, что ее муж анестезиолог-реаниматолог Равиль Валиуллин погиб, пытаясь спасти других пассажиров батискафа. Ее двое детей 10 и 15 лет также пострадали в результате трагедии.

«Спасибо докторам Египта, которые меня спасли, оказали адекватную помощь мне и моим детям. К сожалению, муж героически погиб, помогая людям. Это большая трагедия для нашей семьи», — добавила Валиуллина.

Женщина вместе с детьми 2 апреля вернулась в Россию, тело погибшего Равиля доставят в ближайшее время.

Как передавало ИА Регнум, утром 27 марта прогулочный батискаф «Синдбад» потерпел крушение. На борту находились 45 россиян, в том числе несовершеннолетние. В результате трагедии погибли шесть граждан России, включая двоих детей. Еще 14 россиян доставили в больницу для оказания медпомощи, на данный момент большую часть пациентов выписали.

По факту крушения батискафа возбудили уголовное дело, одной из версий назвали возможное столкновение с рифом. Одна из российских туристок также рассказала, что еще в 2017 году батискаф находился в неудовлетворительном состоянии. 29 марта капитана судна допросили и отпустили под подписку о невыезде. По словам его адвоката, капитан неоднократно обращался к владельцам судна с просьбой провести техническую инспекцию, однако компания игнорировала все запросы.