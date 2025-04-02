Москва, 2 апреля, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Банк России не исключает дополнительное повышение ключевой ставки в случае, если траектория снижения инфляции будет выше прогнозируемой. Об этом 2 марта заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Мы не исключаем того, что может потребоваться дополнительное повышение ставки, если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз — 7-8% на этот год и 4% в следующем», — заявил Заботкин.

Он также сообщил, что ЦБ на ближайшем заседании рассмотрит все поступившие данные для оценки целесообразности дальнейших действия регулятора. Зампред также подчеркнул, что в целом требуемая жесткость денежно-кредитной политики, возможно, достигнута.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Прогноз же по инфляции на год по-прежнему остался на уровне 7–8%. Тем не менее в регуляторе заметили, что, несмотря на высокую инфляцию, рост кредитования удается сдерживать, а сберегательная активность граждан всё так же на высоком уровне.

В тот же день Набиуллина отметила снижение вероятности нового повышения ключевой ставки. Глава ЦБ добавила, что дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции до 4% к 2026 году.