Москва, 2 апреля, 2025, 15:11 — ИА Регнум. У главы одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора были обнаружены незаконные активы на сумму более чем 480 млн рублей. Об этом 2 апреля рассказал Генеральный прокурор России Игорь Краснов.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Руководитель одного из межрегиональных управлений Росприроднадзора не смог объяснить законное происхождение имущества на сумму более 480 миллионов рублей», — заявил он в ходе выступления с отчетом в Совете Федерации РФ.

Генпрокурор уточнил, что исковое заявление об изъятии этих активов было направлено в суд и в отношении них были приняты обеспечительные меры.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта Краснов рассказал, что прокурорами были выявлены хищения на общую сумму 4,5 млрд рублей в сфере нацпроектов. По этим фактам было возбуждено 863 уголовных дела, добавил он.

Ранее, 9 марта, стало известно, что при обысках у вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главы представительства региона в Москве Кирилла Бочарова было изъято 50 млн рублей наличными. После этого чиновникам предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.