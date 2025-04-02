Курск, 2 апреля, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с атакой дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома Курска. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Максим Блинов/РИА Новости

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье о совершении террористического акта против мирного населения.

«Установлено, что 2 апреля 2025 года военнослужащие <ВСУ>, используя беспилотный летательный аппарат, совершили целенаправленную атаку на гражданскую инфраструктуру города Курска», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Кроме того, в результате атаки беспилотников ВСУ были повреждены жилые дома и гражданские автомобили. В ведомстве добавили, что следствие установит и привлечет к ответственности всех причастных к данному преступлению.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 2 апреля обломки сбитого украинского БПЛА вместе с двигателем упали на крышу многоквартирного дома в центре Курска. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента не было. Власти региона приняли решение отселить 60 жителей подъезда пострадавшего дома на время проведения экстренных работ.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн также сообщил, что всем нуждающимся оказывается помощь. Он также призвал курян соблюдать спокойствие и не пренебрегать мерами безопасности.