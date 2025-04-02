Москва, 2 апреля, 2025, 15:22 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать для выпускников колледжей особый порядок прохождения срочной военной службы, который бы помог сохранить и развить полученные ими профессиональные навыки. Поручение по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию среди прочих 2 апреля опубликовали на сайте Кремля.

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В документе уточняется, что если возникнет необходимость, нужно предусмотреть изменение в законе.

Предложения должны быть готовы до 1 июля следующего года. Этим вопросом поручено заняться правительству РФ вместе с Минобороны России и Общероссийским народным фронтом. Предварительный доклад Путин ждет к 1 сентября этого года.

В декабре 2023 года Путин напомнил, что в России существует практика брони от призыва выпускников по определенным спискам профессий. Перечни составляют Минпромторг и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин рассказал, что в России 800 тыс. выпускников колледжей. Из них в армию на срочную службу призываются только 20%.