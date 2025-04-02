Москва, 2 апреля, 2025, 15:10 — ИА Регнум. Проект формирования «контингента сдерживания» может быть рассмотрен как неприкрытая оккупация Украины европейскими странами. Об этом 2 апреля заявил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

Frank Molter/Global Look Press

«Европейцы заявили и о проекте формирования так называемого контингента сдерживания, который, по планам организаторов, должен быть введен на территорию Украины уже после подписания мирного договора. Что, по сути, можно рассматривать как неприкрытую оккупацию Украины странами Европы», — уточнил дипломат во время экспертной дискуссии «Противостояние Восток — Запад, Украинское измерение. Сценарии будущего», которую организовал Армянский институт исследований (ARI) совместно с Российским центром науки и культуры в Армении.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран ЕС могут отправить свой военный контингент на Украину. По его словам, они хотят разместить такие «миротворческие» силы в нескольких ключевых городах: Киеве, Львове и Одессе.

За день до этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер отмечал, что страны Запада обсуждают детали отправки своих войск на Украину. При этом он уточнил, что считает важным получение европейскими миротворцами гарантий безопасности со стороны США, и добавил, что каждый день ведет переговоры с Вашингтоном по этому вопросу.

Глава МИД России Сергей Лавров 25 марта заявил, что мечтатели из Евросоюза, желающие разместить войска на украинской территории, каждый день доказывают свою полную несостоятельность.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь напомнила, что Москва не приемлет размещения иностранных вооруженных сил на Украине и настаивает на окончательном разрешении конфликта.