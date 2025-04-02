Москва, 2 апреля, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин разрешил ЗАО «Балчуг Капитал» приобрести акции ряда российских компаний, принадлежащих Goldman Sachs, и продать их. Соответствующее распоряжение опубликовано 2 апреля на официальном портале правовой информации.

Global Look Press

«Разрешить совершение закрытым акционерным обществом «Балчуг Капитал» сделок по приобретению следующих акций, принадлежащих компании «Голдман Сакс Интернейшнл» (Goldman Sachs International)», — говорится в документе.

Под разрешение попали сделки с акциями «Газпрома», «Интер РАО», «Сургутнефтегаза», «Роснефти», Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), «Новатэка», «Лукойла», «Татнефти» и «Ростелекома».

Как передавало ИА Регнум, 31 января Путин одобрил приобретение российской «дочки» банковской группы Goldman Sachs компанией «Балчуг Капитал». Решение принято в соответствии с указом главы государства о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями ряда зарубежных стран и международных организаций, датированным 5 августа 2022 года.

3 марта Путин подписал распоряжение, разрешающее АО «Управляющая компания «Союзметаллресурс» выкупить 100% долей компании Thornstreet в Сорском и Жирекенском горно-обогатительных комбинатах (ГОК), расположенных соответственно в Хакасии и Забайкальском крае. Кроме того, глава государства одобрил выкуп 60 669 обыкновенных акций АО «Забайкалстальинвест».

В декабре 2024 года президент разрешил ООО «Бюрократ», владеющему «Реалист банком», выкупить 100% долей французского банка Natixis в российской дочерней организации «Натиксис Банк».

В мае прошлого года Путин одобрил выкуп «Ростелекомом» доли Nokia Solutions & Networks в совместном предприятии «РТК — Сетевые технологии». Во всех случаях сделки проводили в качестве ответных мер на антироссийские шаги иностранных государств.