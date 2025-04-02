Москва, 2 апреля, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Дело об отмывании денежных средств в отношении блогера Дмитрия Портнягина поступило в Мещанский суд Москвы. Об этом 2 апреля сообщил «РИА Новости» адвокат Евгений Грицков.

Михаил Синицын/ТАСС Дмитрий Портнягин

«Суд будет рассматривать дело, возбужденное в отношении Портнягина по статье 198 УК РФ (отмывание денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления)», — приводит агентство слова адвоката.

По данной статье блогеру может грозить до трех лет лишения свободы. При этом суд снял с блогера обвинения в неуплате налогов.

Как передавало ИА Регнум, суд в ходе заседания 15 апреля в качестве меры пресечения для Портнягина, проходившего по делу о неуплате налогов, избрал домашний арест до 10 июня.

Адвокаты Портнягина на судебном заседании просили, чтобы подзащитного отпустили под залог 10 млн рублей. Они заявили, что деньги есть у жены обвиняемого, и предоставили подтверждающий документ.

Портнягин основал международный закрытый «Клуб 500» для состоятельных бизнесменов. Он также ведёт канал на YouTube, а в марте 2024 года создал благотворительный фонд «Большое дело» для помощи военнослужащим и семьям участников СВО. 11 апреля 2024 года стало известно, что у блогера выявили долги по налогам на 108 млн рублей.

В тот же день Портнягин заявил, что находится в зоне СВО и готов немедленно выплатить штраф и пени. Подмосковный главк СК вечером сообщил, что бизнес-коуч возместил выявленный ущерб. 12 апреля Портнягина задержали в Ростове-на-Дону и доставили в Москву.