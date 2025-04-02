Москва, 2 апреля, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил создать перечень профессий, обеспечивающих стране ее технологическое лидерство и независимость. Список поручений размещен на сайте Кремля.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Правительство должно составить список профессий, специальностей, направлений подготовки и научных специальностей, которые бы соответствовали задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства России.

Согласно поручению главы государства, в порядок предоставления господдержки образовательным организациям нужно внести коррективы. Господдержка в виде образовательного кредитования должна предоставляется только для обучения по специальностям, соответствующим задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства страны.

Поручение должно быть выполнено до 1 декабря 2025 года. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Также президент поручил правительству рассмотреть совместно с Российской академией наук (РАН) вопрос о ее участии в подготовке школьных учебников. Поручение должно быть выполнено до 1 июля 2025 года. Ответственными назначены Мишустин и президент РАН Геннадий Красиков.

Глава государства также поручил стимулировать школьников сдавать ЕГЭ и ОГЭ по техническим наукам. Властям в регионах следует усилить работу по подготовке, повышению квалификации и поддержке учителей естественно-научных предметов.

Как сообщало ИА Регнум, Путин неоднократно заявлял о важности достижения Россией технологической независимости. В конце прошлого года он подчеркнул, что страна сможет достичь успеха, только полагаясь на свои силы. Стране необходим экономический, общественный, государственный и технологический суверенитет.