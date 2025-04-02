Москва, 2 апреля, 2025, 14:55 — ИА Регнум. Государственная дума на пленарном заседании отклонила межфракционный законопроект, предполагавший замену Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) на выпускные экзамены по школьным предметам.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Изменения предлагались для повышения качества образования и объективной оценки знаний школьников. Документ предполагал, что будет сформирована система экзаменов, учитывающая индивидуальные образовательные траектории.

В пояснительной записке авторы утверждали, что ЕГЭ не помог повысить уровень образования, зато привел к популярности олимпиад и репетиторов. Отдельно было отмечено отрицательное влияние экзамена на психологическую нагрузку на учеников и их способности к аналитическому мышлению.

Как сообщало ИА Регнум, в январе зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин предложил оставить ЕГЭ только для школьников из регионов, желающих поступить в московские вузы. Другим же ученикам следует предоставить право выбора между ЕГЭ и классическим вариантом экзамена, подчеркнул он. При этом Смолин отметил, что в данный момент полная отмена ЕГЭ не обсуждается, наоборот, есть планы по расширению его применения на колледжи.

В том же месяце в Госдуме заявили, что процесс отказа от ЕГЭ в России уже начался. Отмечалось, что вместо Единого госэкзамена может появиться другой формат оценивания знаний выпускников старших классов, основанный на преимуществах ЕГЭ, а также на советской и российской системах образования.