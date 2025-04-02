Москва, 2 апреля, 2025, 14:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Об этом 2 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Цыденов доложил главе государства, что в республике принято 48 мер поддержки участников специальной военной операции. Это в том числе бесплатное питание детей в школах и учреждениях среднего профессионального образования, уход за родителями, которые требуют социального сопровождения. Близким тех, кто пропал без вести, компенсируются затраты на ЖКХ.

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