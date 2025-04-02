Одесса, Украина, 2 апреля, 2025, 14:45 — ИА Регнум. В Одессе задержали подозреваемого в изготовлении взрывчатки, которой 23 марта взорвали женщину в полицейском участке в Беляевке. Об этом 2 апреля сообщило украинское издание «Страна. ua».

Служба безопасности Украины

По данным издания, в изготовлении взрывчатого вещества подозревается 44-летний мужчина из Днепропетровской области, которого разыскивали за кражи.

Отмечается, что ранее он поджег в Одессе несколько автомобилей украинских военных. Во время обыска у него нашли еще одну взрывчатку.

По версии следствия, задержанный и погибшая женщина якобы были завербованы Россией, но женщину использовали вслепую.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта в здании полиции в городе Беляевке Одесской области произошел взрыв, погибла женщина. В здании были выбиты стекла.

В результате взрыва пострадали трое полицейских. Нацполиция Украины сообщила, что в здание вошла женщина с пакетом, внутри которого находилась взрывчатка.

На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) при поддержке полицейских проводят насильственную мобилизацию в ВСУ, что часто приводит к трагическим инцидентам. Так, 3 марта мобилизованный мужчина скончался в Кременчугском районном ТЦК, после успешно пройденной медкомиссии. 6 марта в Черкассах мужчина попал под автомобиль, убегая от военкомов.

Из-за этого по всей Украине происходят взрывы в военкоматах. 1 февраля в здании областного ТЦК в городе Ровно прогремел взрыв. В результате несколько человек погибло, ударной волной выбило окна. В тот же день в Полтавской области неизвестный выстрелил в сотрудника ТЦК, после чего скрылся вместе с одним из мобилизованных, военком погиб на месте. 5 февраля взрыв произошел в военкомате Каменца-Подольского, один человек погиб, четверо ранены.